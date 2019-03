Palazzo Chigi Governo vara il decreto "sblocca-cantieri" Election day il 26 maggio

Concluso in serata il Consiglio dei ministri. Dopo lo stop and go di oggi pomeriggio, la riunione aveva ripreso il via intorno alle 19. Approvato il decreto legge per le "Misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati", il cosiddetto Decreto Brexit, che consente la possibilità di continuare a operare - per le banche britanniche in Italia e gli operatori italiani della City - sul territorio nazionale grazie alla tutela di un regime transitorio.E’ in questo decreto che sono state inserite le norme per rafforzare il golden power, estendendolo alle reti 5g. Approvato anche il decreto legge su "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali" cioè lo "sblocca-cantieri", con la formulazione "salvo intese"."Approvato il dl #sbloccacantieri. L'avevamo promesso. Ora acceleriamo la realizzazione delle opere pubbliche, semplificando le norme, nominando commissari con adeguati poteri, andando sul territorio, cantiere dopo cantiere. Il governo farà di tutto per far ripartire il Paese". Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che permetterà di tenere le elezioni amministrative ed europee in un unico election day il 26 maggio.