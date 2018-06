Palazzo Chigi Governo, vertice Conte-Di Maio-Salvini per ultimare la squadra Si lavora su viceministri, sottosegretari e deleghe su servizi, editoria e tlc

Al via il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, arrivato oltre un'ora prima rispetto al leader della Lega. Al vertice partecipa anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

Sul tavolo, tra i temi principali, c'è quello delle deleghe e delle nomine dei viceministri e sottosegretari. Nomine in merito alle quali, si sottolinea nel governo, è improbabile che il vertice di questo sera sia risolutivo.

L'incontro costituisce il primo vero momento di riflessione e confronto tra Conte e i suoi due vice sulla partita delle nomine, compresi i vertici di Aisi e Asi, e sui 43 tra sottosegretari e vice ministri (20 sottosegretari e 5 vice ministri a M5s e 15 sottosegretari e tre vice ministri alla Lega). Inoltre, è stato convocato per fare il punto sulla futura attività di governo oltre che per un confronto sull'esito del vertice dei G7 in Canada.