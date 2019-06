Le qualifiche del Gp del Canada Formula 1. Graffio di Vettel a Montréal, la pole è sua. Secondo tempo per Hamilton, poi Leclerc Ultimo giro record del ferrarista, britannico beffato. Bottas, in difficoltà in Q3, in terza fila. Incidente (senza conseguenze per il pilota) a Magnussen negli ultimi secondi della Q2, Verstappen non può migliorarsi e viene eliminato

La Ferrari di Sebastian Vettel (Ansa)

Condividi

Finale thrilling nelle qualifiche del Canada e questa volta il graffio è di Vettel, quando Hamilton pregustava la pole.Il ferrarista fa il giro record a Montréal (1'10"240) e stacca di oltre 2 decimi il rivale della Mercedes. Seconda fila per l'altra rossa di Leclerc e Ricciardo (Renault), a sette e otto decimi dal leader. In terza Gasly e Bottas (in difficoltà in Q3, per lui c'è anche un testacoda senza conseguenze). Bene ancora una volta le McLaren: ottavo (Norris) e nono tempo (Sainz). Settimo Hulkenberg con l'altra Renault. Tutti i top driver partiranno con le gomme medie, avendo superato (in scioltezza) la Q2 con questi pneumatici (miglior tempo di Hamilton).Proprio in Q2 le qualifiche sono state rallentate da un incidente negli ultimi secondi della sessione. Magnussen urta il 'muro dei campioni' e manda in pezzi la sua Haas. Per fortuna, nessuna conseguenza per il pilota danese, che esce dall'abitacolo sulle sue gambe. Chi ne fa le spese, sportivamente, è Max Verstappen che si era lanciato nell'ultimo giro utile a passare la Q2: bandiera rossa e 11° tempo (mentre Magnussen conserva il suo 10° e accede alla Q3, che non disputa per evidenti motivi).Continua il calvario delle Williams, sempre in fondo al gruppo. In Q1 la sorpresa negativa è Raikkonen, 17° tempo fra le due Racing Point di Perez e Stroll (che sperava in una posizione in griglia migliore davanti al pubblico di casa). Non un gran sabato per l'Alfa Romeo, Giovinazzi lascia in Q2 col 13° crono.