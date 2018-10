Nel Gp degli Stati Uniti grande rimonta di Verstappen, secondo Formula 1. Raikkonen trionfa ad Austin e rinvia la festa di Hamilton, terzo. Quarto Vettel Il britannico non ottiene gli otto punti utili a chiudere la partita in Texas, tutto rinviato a Città del Messico. Gara sontuosa per Kimi (che non vinceva da 113 Gp), Seb compromette la sua corsa con un contatto con Ricciardo

Condividi

Festa rinviata per Lewis Hamilton. Gioia immensa per Kimi Raikkonen. Il finlandese vince il Gp degli Stati Uniti e torna sul gradino più alto del podio dopo 113 gare. Il britannico finisce terzo dietro Verstappen (autore di una prodigiosa rimonta dopo essere partito dal 18° stallo, fra guai in qualifica e sostituzione di componenti) e, col 4° posto di Vettel, rinvia a Città del Messico la conquista del suo quinto titolo.Splendida gara e splendida partenza di Raikkonen, che sfrutta le ultrasoft e passa Hamilton alla prima curva. Vettel si mette in scia a Ricciardo, sorpasso e controsorpasso con toccata e testacoda per il tedesco. La gara di Seb ricomincia dal 13° posto. Ricciardo, invece, si ritira all'8° giro per noie alla batteria notate dal team prima del via. Virtual safety car, con Lewis che sconvolge le strategie e monta le soft dopo 10 giri. Il britannico riparte con un ritmo indiavolato e si fa presenta presto negli scarichi di Raikkonen. Che resiste e fa ricompattare il gruppo, fermandosi dopo 21 passaggi.La sosta di Verstappen (salito al 4° posto) mette in fila le Mercedes e le Ferrari. Quella di Bottas lascia Vettel e Raikkonen all'inseguimento di Hamilton. Kimi alza subito il ritmo e passa il compagno di squadra, che subisce anche l'attacco di Verstappen prima di fermarsi (27° giro) e montare le 'gialle'.La svolta arriva al giro 38, dopo che Hamilton ha subito la rimonta di Raikkonen e Verstappen. Le soft del britannico sono completamente andate e la sosta ai box è inevitabile. Riparte davanti a Vettel e dietro Bottas, leader diventa Raikkonen. Pochi giri e Bottas è di nuovo costretto a spostarsi per far passare il compagno di squadra. Che dietro si trova subito Vettel.Hamilton spara giri da qualifica e si avvicina a Verstappen, a sua volta a caccia di Raikkonen. A dieci giri dalla fine i tre sono in meno di cinque secondi. Ma a quel punto diventa difficile 'chiudere' per il sorpasso. Hamilton ci prova su Verstappen, complice un errore dell'olandese, ma non ce la fa e si accontenta. Vettel, invece, ha facilmente ragione di Bottas e si prende il quarto posto.