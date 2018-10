Le qualifiche del Gp degli Stati Uniti Formula 1. Hamilton prova a chiudere il Mondiale ad Austin dalla pole. Ferrari subito dietro Il britannico, Vettel (che però perde tre posizioni in griglia per la penalità) e Raikkonen racchiusi in 70 millesimi

Lewis Hamilton si mette nella condizione migliore per chiudere il Mondiale in Texas. Il britannico, cui servono 8 punti su Vettel per laurearsi iridato per la quinta volta, fa la pole ad Austin davanti alle Ferrari di Seb (che però perderà tre posizioni per la penalità comminata durante le libere del venerdì) e Raikkonen. I tre sono racchiusi in 70 millesimi e partiranno con strategie di pneumatici differenti (Kimi ha scelto le ultrasoft). Quarto crono per Bottas (a oltre tre decimi dal trio), poi Ricciardo (che paga oltre un secondo) e Ocon. Chiudono la top ten Hulkenberg, Grosjean, Leclerc (che ancora una volta porta la Sauber alla Q3, mentre il compagno di team Ericsson esce subito) e Perez. Il passo di Ferrari e Mercedes è nettamente più performante rispetto al resto del gruppo, prevedibile che sarà la battaglia fra i quattro piloti ad animare il Gp degli Stati Uniti.In Q1 vanno fuori le Williams e la McLaren di Alonso, che prosegue nel suo amaro e incolore addio alla Formula 1. Verstappen subisce un danno alla sospensione che lo costringe a fermarsi. Il pilota Red Bull accede comunque in Q2, grazie al tempo già realizzato, ma deve fermarsi lì.