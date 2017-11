Auto Gp del Brasile, Bottas in pole Dopo il finlandese, le due Ferrari

"Sebastian è vicinissimo e sono ancora un po' tremante anche Kimi è vicino, ma alla fine ho fatto proprio un bel giro". Valtteri Bottas commenta con queste parole la pole conquistate nel Gran Premio del Brasile davanti alle Ferrari di Vettel e Raikkonen. Roba di 38 millesimi di differenza, un niente che vale tanto e che rende orgoglioso il finlandese anche perché è lui l'uomo-Mercedes almeno per un giorno."Lewis è uscito all'inizio ed è un peccato per tutti noi, ma per fortuna ci sono io a rappresentare la Mercedes - spiega Bottas riferendosi a Hamilton che ha avuto subito un incidente in apertura di qualifiche -. Fare la pole qui è bellissimo, sarà una gara molto serrata con la Ferrari ma siamo noi in pole e penso che ci divertiremo molto domani. Non sarà semplice, bisognerà evitare errori perché in questo circuito non è così facile superare". Sebastian Vettel è di buon unore anche se la pole l'ha soltanto sfiorata e sarebbe stato felice di chiudere partendo dalla prima casella della griglia di partenza."Sarebbe stato bello essere davanti a tutti, c'ero quasi, forse non ho gestito bene i freni alla curva 1, quindi sapevo che c'era da recuperare all'ultimo settore, ci sono riuscito ma non abbastanza", ha spiegato il tedesco della Ferrari. "Non mi preoccupo per la gara di domani, andrà bene - dice Vettel -. La macchina non era male, il feeling andava bene, penso che domani andrà bene". "Non è stato facile in alcuni punti del circuito, nelle prime due curve non è stato semplice gestire le gomme - il commento di Kimi Raikkonen, terzo in griglia -. Il meteo domani può cambiare le cose, bisognerà vedere, sarà una gara molto lunga".Questa la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile: 1. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes; 2. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari; 3. Kimi Raikkonen (Fin) Ferrari; 4. Max Verstappen (Ola) Red Bull - TAG Heuer; 5. Sergio Perez (Mes) Force India - Mercedes; 6. Fernando Alonso (Spa) McLaren; 7. Nico Hulkenberg (Ger)Renault; 8. Carlos Sainz Jr (Spa) Renault; 9. Felipe Massa (Bra)Williams-Mercedes; 10. Esteban Ocon (Fra) Force India - Mercedes; 11. Romain Grosjean (Fra) Haas - Ferrari; 12. Stoffel Vandoorne (Bel)McLaren; 13. Kevin Magnussen (Dan) Haas - Ferrari; 14. Pascal Wehrlein (Ger) Sauber - Ferrari; 15. Daniel Ricciardo (Aus) Red Bull - TAG Heuer; 16. Marcus Ericsson (Sve) Sauber - Ferrari; 17. Lance Stroll (Can) Williams-Mercedes; 18. Brendon Hartley (Nze) Toro Rosso - Renault; 19. Pierre Gasly (Fra) Toro Rosso - Renault; 20. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes.