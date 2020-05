Venduto dal 1° maggio 1840 Gran Bretagna: 180 anni fa emesso il primo francobollo Penny Black

Il primo francobollo emesso al mondo costava un penny ed era di colore nero, per questo fu soprannominato Penny Black. L’ideatore, Rowland Hill, inventò un pezzo di carta di misura sufficiente per la timbratura e con un lato adesivo da poterlo incollare. Il francobollo timbrato da un ufficio postale era la prova del pagamento del servizio di spedizione e consegna al destinatario. Prima dell’invenzione del francobollo, il destinatario pagava alla consegna, mentre il mittente non aveva alcuna certezza che una lettera venisse consegnata al destinatario. La tariffa postale invece dipendeva dalla quantità di pagine e dalla distanza percorsa dal portalettere. Ora il costo del Penny Black tra i collezionisti varia tra 75 e 20mila sterline, ma non viene considerata una rarità poiché in 9 mesi, prima della sostituzione con Penny Red, ne furono stampati 70 milioni di pezzi, in un paese con 14 milioni di abitanti. Come disegno fu scelto il profilo della giovane regina Vittoria. Con l’arrivo del francobollo, la gente si era messa a scrivere lettere non solo per necessità, ma anche per piacere, facendo aumentare anche il livello di alfabetizzazione della popolazione.