​Gran Bretagna, 74 migranti intercettati sulla Manica a bordo di otto piccole barche

Condividi

La polizia di frontiera britannica ha intercettato 74 migranti che stavano tentando di attraversare il canale della Manica a bordo di otto barche. Lo ha detto il ministero dell'Interno, aggiungendo che i migranti vengono ora sottoposti a visite mediche mentre si sta cercando di stabilire la loro nazionalità.

"Profonda preoccupazione" è stata espressa dal segretario all'Home Office Sajid David: "Coloro che intraprendono questo viaggio pericoloso in una delle zone con più intenso traffico marittimo al mondo rischiano la vita. Continuerò a far di tutto per fermarli".

"È un principio stabilito che coloro che necessitano di protezione dovrebbero richiedere asilo nel primo paese sicuro che raggiungono - ha detto ancora Javid - e da gennaio più di 30 persone che sono arrivate illegalmente nel Regno Unito in piccole imbarcazioni sono state riportate in Europa. Continueremo a rimandare indietro chiunque sia entrato nel Regno Unito illegalmente". Javid ha anche ricordato di avere concordato un piano d'azione congiunto con la controparte francese e aumentato l'attività del Centro comune di coordinamento e informazione a Calais.