Parla il leader del Brexit Party Gran Bretagna, Farage: "May non ha capito l'umore del Paese e dei Tory" "Il partito conservatore impari la lezione o muore"

Condividi

Il leader del Brexit Party, Nigel Farage, ha invitato oggi i Conservatori britannici a comprendere l'umore del Paese, che si è espresso in un referendum per lasciare l'Unione europea, per non morire. Nel suo primo commento all'annuncio delle dimissioni del primo ministro Theresa May, Farage, sempre molto critico nei confronti dei conservatori, ha spiegato: "È difficile non dispiacersi per May, ma politicamente ha frainteso l'umore del paese e del suo partito. Se ne sono andati due leader Tory con sentimenti filo europei. O il partito impara questa lezione o muore".