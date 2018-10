Il caso Gran Bretagna, Francia e Germania: serve inchiesta su scomparsa Khashoggi Dopo la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi e la minaccia di sanzioni internazionali contro l'Arabia Saudita, la borsa di Riad ha accusato il peggior crollo degli ultimi anni (perdite fino al 7%)

Condividi

Gran Bretagna, Francia e Germania hanno espresso la loro "grave preoccupazione" per la sorte del giornalista saudita Jamal Khashoggi, scomparso dallo scorso 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato saudita a Instanbul e chiedono un'indagine su quanto successo. In un comunicato congiunto, i ministri degli Esteri dei tre Paesi, il britannico Jeremy Hunt, il francese Jean-Yves Le Drian e il tedesco Heiko Maas, affermano che trattano l'incidente "con la massima serieta'" e chiedono una "indagine" su ciò che è successo. Khashoggi, critico del governo di Riad, è scomparso il 2 ottobre, ma l'Arabia Saudita ha definito "bugie" e accuse "infondate" le notizie sull'omicidio del giornalista nell'edificio diplomatico saudita a Istanbul.Dopo la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi e la minaccia di sanzioni internazionali contro l'Arabia Saudita, la borsa di Riad ha accusato il peggior crollo degli ultimi anni (perdite fino al 7%). Il regno ha reagito avvertendo che prenderà provvedimenti contro eventuali misure punitive.Dai big della tecnologia ai giganti dei media, sono molte le compagnie occidentali si stanno allontanando dallo Stato del Golfo. Tra questi anche molti dei partner e degli ospiti attesi per la Future Investment Initiative, nota come la 'Davos del deserto', il summit economico in programma dal 23 al 25 ottobre. La Bbc ha rivelato che Regno Unito e Usa stanno pensando di boicottare l'appuntamento. Citando fonti diplomatiche, l'emittente britannica ha ipotizzato il forfait del segretario al Tesoro statunitense, Steve Mnuchin, e del Segretario al Commercio britannico, Liam Fox.Anche manager di fama mondiale come il miliardario britannico Richard Branson e il ceo di Uber, Dara Khosrowshahi, diserteranno l'evento, così come i media statunitensi, a partire da Bloomberg e Cnn. Il clima diventato di colpo ostile rischia di mettere in pericolo la tanto attesa riforma economica del principe ereditario Mohammed bin Salman.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sabato ha minacciato "punizioni severe" per lo storico alleato se Khashoggi, notoriamente critico confronti del regime saudita, è stato davvero ucciso nella sua missione diplomatica a Istanbul. Riad ha negato ogni coinvolgimento e respinto le ipotesi di sanzioni."Il regno afferma il suo totale rifiuto di qualsiasi tentativo di indebolirlo attraverso minacce di imporre sanzioni economiche o con l'uso di pressioni politiche", ha detto una fonte ufficiale, citata dall'agenzia di stampa statale Spa. Riad ha promesso che risponderà "a qualsiasi azione con una più grande", sottolineando che la superpotenza petrolifera "svolge un ruolo efficace e vitale nell'economia mondiale".