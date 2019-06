MONDO

Regno Unito Leadership Tory: restano in corsa Johnson, Hunt e Gove I parlamentari Tory votano per per la successione a Theresa May.

Dieci candidati ammessi alla corsa Tory per il dopo May Condividi Sajid Javid è uscito dalla gara per la leadership Tory in Gran Bretagna, lasciando solo tre concorrenti per la successione a Theresa May a capo del Partito conservatore ma anche del governo. Il ministro dell'Interno ha ricevuto 34 voti, restando ben dietro Jeremy Hunt con 59 voti. Si tratta della quarta votazione.



Il voto è stato capeggiato da Boris Johnson con 157 voti, seguito da Micheael Gove. Il quinto voto avrà luogo nel tardo pomeriggio e lascerà in ballo solo due candidati. Gli ultimi due nomi saranno poi sottoposti al voto postale dei 160.000 membri del Partito conservatore dal 22 giugno; il vincitore dovrebbe essere annunciato circa quattro settimane dopo, ovvero nella settimana del 22 luglio.



