Proteste anti-Trump con pupazzo e robot Londra, Trump vede May: "Pronti ad accordo commerciale" Il presidente Usa a Downing Street per la parte politica della sua visita di Stato nel Regno Unito. Fra i temi, la Brexit, l'Iran, il caso Huawei-5G. Khan replica a Trump: sei il volto dell'ultradestra mondiale

Gli Usa sono pronti a chiudere "un accordo commerciale molto, molto sostanziale" con il Regno Unito dopo la Brexit. Lo ha detto Donald Trump prima del vertice con la premier Theresa May, durante una tavola rotonda con esponenti del business a cui erano presenti la stessa premier e vari ministri e consiglieri economici. "E' qualcosa che voglio fare e che la mia gente vuole fare", ha insistito il presidente, per poi rivolgersi scherzosamente alla May quasi per indurla a ripensare le dimissioni: "Non mollare, facciamo questo accordo".Donald Trump è giunto a Downing Street per la parte politica della sua visita di Stato nel Regno Unito . Il presidente americano, per il quale è stato steso il tappeto rosso, è stato accolto dalla premier. Fra i temi, la Brexit, l'Iran, il caso Huawei-5G. Seguirà un incontro con i media, poi Trump e Melania torneranno a Winfield House,residenza dell'ambasciatore Usa, dove in serata rivedranno il principe Carlo e Camilla per un ricevimento e una cena.Non solo Boris Johnson sotto la lente di Trump. Il presidente americano intende infatti incontrare faccia a faccia il ministro dell'Ambiente britannico, Michael Gove. Un'indicazione che sembra evidenziare il credito attribuito a Washington alle chance di Gove - un brexiteer pragmatico - fra i 12 candidati rimasti in corsa nella partita per la successione a Theresa May come leader Tory e come primo ministro.La nuova versione del 'Baby Trump', il gigantesco pupazzo gonfiabile che prende in giro il presidente degli Stati Uniti, e una nuova parodia, un enorme robot, sono apparsi nelle proteste contro la visita di stato dell'inquilino della Casa Bianca a Londra . Una squadra di attivisti ha finito di gonfiare l'enorme e irriverente manufatto intorno alle 10.00 a Parliament Square, un'ora prima dell'inizio ufficiale della manifestazione organizzata dal gruppo "Insieme contro Trump" a Trafalgar Square, da dove è partito il corteo diretto a Downing Street, sede dell'incontro tra Trump e la premier britannica, Theresa May.Atteso un intervento del leader laburista, Jeremy Corbyn, che parlerà ai manifestanti "per mostrare solidarietà a coloro che Trump ha attaccato negli Stati Uniti, in tutto il mondo e in questo Paese". Imponente il servizio d'ordine predisposto da Scotland Yard, misure già sperimentate per la visita dell'anno scorso, quando furono mobilitati circa 10 mila agenti.Sadiq Khan controreplica intanto a Donald Trump e lo bolla come "il poster boy", il modello, dell'estrema destra mondiale e di leader dalla visione politica "ripugnante" in Paesi come "l'Ungheria, l'Italia o la Francia". Il sindaco laburista di Londra, figlio d'immigrati pachistani, coglie l'occasione di un'intervista alla Bbc per rilanciare oggi la polemica con il presidente americano, a cui lui aveva dato del "fascista" e che aveva risposto via Twitter bollandolo come "un perdente totale", oltre a sbeffeggiarlo per la bassa statura.Stando alla Press Association e al Daily Mirror, il conservatore Boris Johnson non vedrà Donald Trump oggi a Londra nonostante la proposta da parte di quest'ultimo per un incontro faccia a faccia. L'ex ministro degli Esteri britannico e il presidente degli Stati Uniti hanno invece avuto una "amichevole" conversazione telefonica, per iniziativa di quest'ultimo, riferisce il quotidiano.