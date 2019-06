Fia: "Nuovi elementi non considerati rilevanti e significativi" Gran Premio del Canada: respinta richiesta di revisione della Ferrari, confermata vittoria Hamilton

No al ricorso Ferrari, la vittoria del Gp del Canada resta a Lewis Hamilton: è la decisione della Fia. I nuovi dati presentati da Maranello nell'incontro con la Federazione nel Paddock di Le Castellet in vista del Gp di Francia non sono stati ritenuti tanto rilevanti e significativi da ammettere la riapertura del caso relativo alla penalizzazione di Vettel al Gran Premio del Canada. Per questo la Fia ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla Ferrari che ora può considerarsi archiviato.