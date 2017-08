Stati Uniti Grazia ad Arpaio, anche lo speaker repubblicano Paul Ryan contro Trump: scelta sbagliata Washington Post: Trump chieds a Sessions di chiudere il caso ma l'Attorney General rifiutò

Condividi

Non si fermano le polemiche per la grazia concessa da Donald Trump a Joe Arpaio. Sul caso dello sceriffo più duro d'America - colpevole di aver continuato con le retate di immigrati nonostante il divieto del tribunale - interviene lo speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan. Lo fa tramite il suo portavoce Doug Andres e senza mezzi termini: "Lo speaker non è d'accordo con la decisione - ha detto Andres - i dirigenti delle forze dell'ordine hanno una speciale responsabilità nel rispettare i diritti di tutti, non dobbiamo consentire a nessuno di credere che tale responsabilità sia ridotta da questa grazia". Secondo le rivelazioni del quotidiano statunitense in primavera Trump ha provato a convicere l'Attorney General Jeff Sessions a chiudere il caso ma dopo aver ricevuto un diniego avrebbe deciso di attendere e optare successivament per la grazia. Ci sono tre fonti che confermano questa notizia.Oltre 20 anni come sceriffo più duro d'America, una carrera costruita sulla caccia ai clandestini e segnata da accuse di violazione di diritti civili, profilazione razziale, mancate inchieste sulle violenze sessuali, abusi di potere e discriminazione. E' stato uno dei più ferventi attivisti del cosiddetto birtherism, il movimento convinto che Obama non fosse nato negli Stati Uniti: ha indagato a lungo in prima persona - ottenendo grandi riconoscimenti da parte di Trump - poi ha dovuto chiudere le indagini dopo che il documento di nascita aveva zittito le accuse, ma è stato sempre convinto che fosse un falso. Sostenitore di Trump della prima ora, Arpaio avrebbe dovuto scontare 6 mesi di carcere. Ma la sua amicizia con il presidente è riuscita a impedirlo.