Sisma Grecia, terremoto di magnitudo 5.3: avvertito anche ad Atene

Un terremoto di magnitudo 5.3 ha colpito la Grecia ed è stato avvertito anche nella capitale Atene. Secondo le prima informazioni, la scossa non ha provocato danni.L'epicentro è stato individuato a 14 chilometri di profondità nel golfo di Corinto, circa 200 chilometri a nordovest della capitale, riferisce l'Osservatorio nazionale. "La situazione è sotto controllo e la sorvegliamo. Ci sono diverse faglie nel Golfo di Corinto", ha riferito alla televisione Ert il capo dell'Agenzia di previsione e protezione contro i terremoti, Efthymios Lekkas.La Grecia si trova su importanti faglie geologiche e viene colpita frequentemente da terremoti, che la maggior parte delle volte non provocano danni. A luglio del 2017 una scossa di magnitudo 6.7 sull'isola di Kos, nel Mar Egeo, aveva provocato la morte di due persone e danni consistenti. Nel 1999, 143 persone erano morte invece per un sisma di magnitudo 5.9 che aveva colpito Atene e la sua regione.