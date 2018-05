Greenpeace, Roma fanalino di coda in Europa per la mobilità sostenibile Ultima su 13 capitali. La sicurezza stradale tra i problemi

Roma ultima in Europa per la mobilità sostenibile. A dirlo un rapporto di Greenpeace, che vede l'Urbe chiudere la classifica delle 13 capitali analizzate secondo 21 indicatori. A essere valutati sono il grado di efficienza del trasporto pubblico, la mobilità attiva (pedonale e ciclistica), il livello di sicurezza stradale, la qualità dell'aria e le politiche di incentivo alla mobilità sostenibile. In base ai risultati, Copenaghen si piazza al primo posto davanti ad Amsterdam e Oslo. Seguono Zurigo, Vienna, Madrid, Parigi, Bruxelles, Budapest, Berlino, Londra, Mosca e appunto Roma.



L'indagine, commissionata da Greenpeace al Wuppertal Institute, mostra che la Città Eterna è ultima sia nella valutazione complessiva, sia per la sicurezza stradale e la gestione della mobilità.



Solo il 6% dei romani si muove a piedi

Guardando ai trasporti, solo il 6% dei romani si muove a piedi; fa peggio soltanto Mosca (3%), mentre brillano città come Parigi (41%), Amsterdam e Berlino (31%). Complice anche la carenza di piste ciclabili, appena l'1% delle persone si sposta in bici a Roma, il dato più basso registrato. Sul fronte opposto si trovano il 32% di Amsterdam e il 29% di Copenaghen.

Meno del 30% prende i mezzi

A prendere i mezzi pubblici, sempre secondo l'indagine, il 29% dei romani, mentre il 65% usa l'auto o la moto private. La cifra è elevatissima rispetto a tutte le altre città: dopo Roma, a fare peggio Mosca, dove comunque a spostarsi in macchina o scooter "solo" il 45%. Le più virtuose sono Parigi (16%) e Amsterdam (20%). Per la qualità dell'aria, infine, Roma fa meglio di Parigi e Mosca: terzultima a pari merito con Londra, Berlino e Budapest.