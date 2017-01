Nuova stoccata sul blog Grillo: "Serve giuria popolare contro balle stampa e tv" Mentre il M5S vota online sul nuovo codice etico del Movimento, Grillo torna all'attacco di governo e informazione

In attesa dell'esito del voto online (aperto questa mattina alle 10) dei Cinquestelle sul “ Codice di comportamento del M5S in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie ”, Beppe Grillo attacca governo, stampa e televisione dalle pagine del suo blog."Tutti contro Internet - scrive il leader M5S - prima Renzi, Gentiloni, Napolitano e Pitruzzella, poi il ministro della Giustizia Orlando e infine il Presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno. Tutti puntano il dito sulle balle che girano sul web, sull'esigenza di ristabilire la verità tramite il nuovo tribunale dell'inquisizione proposto dal presidente dell'Antitrust. Così il governo decide cosa è vero e cosa è falso su internet"."Propongo, non un tribunale governativo, ma una giuria popolare che determini la veridicità delle notizie pubblicate dai media", continua Grillo, chiedendo che a formare questa giuria siano "cittadini scelti a sorte a cui vengono sottoposti gli articoli dei giornali e i servizi dei telegiornali. Se una notizia viene dichiarata falsa il direttore della testata, a capo chino, deve fare pubbliche scuse e riportare la versione corretta dandole la massima evidenza in apertura del telegiornale o in prima pagina se cartaceo"."Fresca di oggi la bufala in prima pagina del Giornale di Berlusconi: "Affari a 5 stelle. Grillo vuole una banca". Una falsità totale che stravolge un fatto vero, ossia che Davide Casaleggio ha accettato di incontrare l'AD di una banca online che ha ricevuto vari premi per l'innovazione tecnologica utilizzando il web per scambiare esperienze e idee sula Rete e sulle sue possibilità, così come incontra decine di aziende innovative. Capite come lavorano i media? I giornali e i tg sono i primi fabbricatori di notizie false nel Paese con lo scopo di far mantenere il potere a chi lo detiene. Sono le loro notizie che devono essere controllate", conclude Beppe Grillo.