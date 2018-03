Grillo: forse è finita l'epoca del Vaffa "Fate velocemente un governo perché sto impazzendo" scrive sul suo Blog

"Io che ho parlato per tutta la vita, ho parlato tutta la vita, ho speso 60 mila parole al giorno, per 40 anni, capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, il mio Vaffa, forse è finita l'epoca del Vaffa ma comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire, Dio mio, capire. Cosa bisogna capire? che cosa? Fra cosa bisogna andare a prendersi la verità?" Lo scrive Beppe Grillo, in un passaggio di un lungo post pubblicato sul suo blog.

"Qual è verità? La percezione della verità? Sto impazzendo, sto impazzendo, fate veloce a fare un governo perché io sto impazzendo", conclude il garante del M5s.