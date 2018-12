Grillo non parla di politica, ma dice: restate umani L'intervento più breve da quando fa il suo "messaggio" di fine anno

"Non so più che anno sia, io ragiono per secoli": Beppe Grillo ha affrontato così, con una allusione al suo distacco dall'attualità politica, in quello che è probabilmente il 'messaggio' di fine anno più breve da quando ha inaugurato la sua personale tradizione di contrapposizione al discorso del capo dello Stato, il problema non facile dicosa dire quando i tuoi ex "ragazzi" sono al governo. Il distacco del fondatore del Movimento 5 stelle è rappresentato, nel filmato, anche da un artificio grafico: il corpo di un giovane aitante sul quale è innestato il volto di Grillo trasmesso da un tablet che nasconde il viso del titolare del corpo."Questa singolarità - dice Grillo - mi permette di non soffrire, di non avere timori, ansie. Non so che cosa sto dicendo - ha riconosciuto a un certo punto il comico genovese - sto riflettendo, che tipo di individuo devo essere e sarò nel prossimo secolo".Avviandosi alla conclusione, ha concesso qualche battuta che può sembrare rivolta ai governanti a 5 stelle, ma in forma così vaga che qualunque interpretazione in tal senso potrà al bisogno essere smentita e magari sbeffeggiata: "Questi frammenti di umanità che non voglio perdere, non voglio perdere la mia coscienza, e il mio augurio è che non perdiate la vostra, rimanete umani, siate umani"."Non perdete la vostra umanità, in alto i cuori", ha detto, con la conclusione affidata a un classico slogan del Movimento 5 stelle, ma quasi gelato dalla successiva espressione di scetticismo: "Se li avete ancora...".