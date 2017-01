"Alde unico a confrontarsi" Grillo tentato di lasciare Efdd. Si vota sul futuro in Ue. Alle 'urne' sul blog fino a domani Europa della Libertà e della Democrazia Diretta è un gruppo politico del Parlamento europeo

M5S di nuovo alle 'urne'. Questa volta, e con un preavviso nullo ("le consultazioni saranno aperte dalle 10 alle 19 di oggi 8 gennaio e dalle 10 alle 12 di domani"), Beppe Grillo chiede di scegliere quale futuro avrà a Strasburgo il MoVimento. In quale gruppo, cioè, dovrà far confluire i propri eletti. Attualmente nell'Efdd (la cui natura è cambiata, spiega il leader M5S), la scelta può essere fatta tra l'Alde ("gli unici ad aprire un dialogo con noi"), il Misto (ma non essere in un gruppo vuol dire non contare, è l'avvertimento) o restare in Efdd."Oggi abbiamo, per la seconda volta in tempi ravvicinati, l'opportunità di scegliere se e come dare un futuro al MoVimento 5 Stelle in Europa", scrive Beppe Grillo sul suo blog. "Come sempre accade, a metà di una legislatura (dopo due anni e mezzo dall'inizio della stessa) si aprono i negoziati tra gruppi politici. Anche noi ne abbiamo valutati alcuni e tra quelli che ci interessavano - sottolinea - gli unici ad aprire il dialogo con noi sono stati gli eurodeputati di ALDE (Alliance of Liberals and Democrats of Europe). Abbiamo fatto un tentativo di dialogo anche con il gruppo dei VERDI, che ha rifiutato la nostra richiesta di confronto. Ci è stato comunicato che un eventuale ingresso del MoVimento 5 Stelle nel gruppo dei VERDI avrebbe infatti "sbilanciato" gli equilibri del gruppo stesso".Spiegando che "le condizioni politiche alla base dei negoziati con ALDE sono molto chiare (valori di democrazia diretta, trasparenza, libertà, onestà; totale autonomia di voto; partecipazione dei cittadini nella vita delle Istituzioni europee; battaglie sulla semplificazione dell'apparato burocratico europeo e risoluzione dell'emergenza immigrazione)", Grillo sottolinea come questa scelta garantirebbe al MoVimento "la sua piena autonomia con l'opportunità di dare vita a una nuova identità europea, che chiameremo DDM (Direct Democracy Movement)"."Far parte di un gruppo politico - spiega Grillo - significa avere diritto di parola durante le sessioni plenarie del Parlamento, essere rappresentati all'interno della Conferenza dei Presidenti, avere la possibilità di seguire l'iter legislativo come autori di regolamenti europei, ottenere fondi da spendere sul territorio, per le numerose attività d'informazione e formazione, rivolte ai cittadini italiani ed europei. Rifiutare di appartenere a un gruppo politico - avverte poi il leader M5S - significa confluire nel raggruppamento dei Non Iscritti e perdere ognuna di queste opportunità. Significa occupare una poltrona con le mani legate: significa non poter lavorare".Del resto "i recenti avvenimenti europei ci portano a ripensare alla natura del gruppo EFDD" che, anche con "lo straordinario successo del Leave" vede Ukip raggiungere il suo obiettivo e un prossimo abbandono di Strasburgo degli eurodeputati inglesi. Abbiamo studiato le percentuali di voto condiviso con Ukip e le atre delegazioni minori: la cifra - conclude - non supera il 20%. Molto poco. Rimanere in EFDD equivale ad affrontare i prossimi due anni e mezzo senza un obiettivo politico comune, insieme a una delegazione che non avrà interesse a portare a casa risultati concreti".