Grosso ramo cade in un parco pubblico a Mantova: 4 feriti, uno in modo grave

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio nel giardino pubblico di Belfiore a Mantova. Un grosso ramo di pioppo si è staccato improvvisamente dal tronco e, precipitando da venti metri, si è abbattuto su una decina di persone che stavano festeggiano un compleanno sedute a dei tavoli.Il bilancio è di quattro persone ferite, tra cui una in modo grave, trasportata in eliambulanza all'ospedale di Borgo Trento per un trauma cranico. Si tratta di una donna di 45 anni che non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri feriti si trovano ancora al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova.Tutto è avvenuto oggi poco dopo le 15.30. In quel momento, nel parco pubblico che si trova sulla sponda del lago Superiore di Mantova c'erano, come sempre nelle giornate di caldo, molte persone, alcune delle quali con tanto di tavolini, sedie e barbecue per improvvisati pic nic. A un tratto, preceduto da un forte scricchiolio, da un pioppo si è staccato un grosso ramo che si è abbattuto, da venti metri, su una decina di persone che, attorno a cinque tavoli e sedute su delle panchine, stavano festeggiando un compleanno. Il grosso ramo ha colpito in testa una donna e altre tre persone. I vigili del fuoco sono intervenuti per tagliare le fronde, liberare le persone che erano rimaste sotto e consentire i soccorsi.