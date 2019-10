"Rivedere Patto Ue, spinta a investimenti Green" Gualtieri: "Da modifiche Iva effetti positivi su ridistribuzione dei redditi" Il governo "vuole disattivare completamente le clausole di salvaguardia e vuole farlo non integralmente in deficit" ha detto il ministro dell'Economia intervenendo alla presentazione del rapporto del centro studi di Confindustria

Il governo vede "aspetti positivi in termini di ridistribuzione dei redditi da una limitata rimodulazione Iva, magari a gettito zero, che possono avere funzione ridistribuiva positiva e supportare la transazione del nostro sistema dei pagamenti verso il digitale", ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenendo alla presentazione del rapporto del centro studi di Confindustria 'Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica'. "Il governo vuole disattivare integralmente le clausole Iva ma non integralmente in deficit".Il piano previsto dal governo per il rilancio degli investimenti pubblici e privati avviene "con una forte interfaccia europea ed è importante quanto chiamato dal Commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni con l'impegno a un piano europeo per la mobilitazione di investimenti per 1.000 miliardi con l'European green new deal" ha detto il ministro che ha aggiunto "anche la revisione del Patto di stabilità e crescita europeo deve offrire un quadro più favorevole agli investimenti che si collocano in questo progetto europeo".Gli scenari principali previsti dal rapporto di Confindustria, zero crescita non disattivando le clausole Iva o una lieve crescita ma disattivandole in deficit,"fortunatamente e positivamente sono esclusi dalla Nadef, che prevede di disattivare completamente le clausole Iva ma non integralmente in deficit e mettendo il debito in un trend discendente", ha poi precisato Gualtieri."Per quanto riguarda l'anno prossimo molto dipenderà dallo scenario internazionale. Noi consideriamo, anche alla luce delle proposte di policy che andranno in legge bilancio, lo 0,6% di crescita (sul 2020, ndr) una previsione equilibrata e persino prudente"."L'anello debole è la domanda interna e per questo occorre agire su investimenti pubblici, privati e sui consumi. Abbiamo un problema di domanda aggregata ma anche di crescita potenziale e per questo gli investimenti devono essere al centro della nostra strategia di policy", ha sottolineato il ministro.Il ministro ha invitato gli industriali a "partecipare alla definizione e implementazione di assi fondamentali delle nostre politiche. Agli imprenditori ha proseguito - noi chiediamo di avere fiducia nel futuro del nostro Paese, di pungolarci se necessario, ma anche di sostenere il nostro sforzo di elaborare ed attuare una strategia di medio e lungo termine per la crescita sostenibile e inclusiva". Gualtieri ha quindi evidenziato l'importanza centrale della serietà e della sobrietà ma anche nella capacità di avere un dialogo effettivo e non formale con le forze sociali". Concludendo il ministro ha detto: "spero che tra un anno saremo a commentare una previsione di crescita del Pil ampiamente superiore a quella dell'anno in corso".