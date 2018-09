Spamming estorsivo "Hai visitato siti porno? Ora paga". Polizia Postale avverte: è una maxi estorsione "E' solo una truffa, restate calmi e cambiate le password".

Allarme della polizia postale su uno spamming in corso a scopo estorsivo."L'utente riceve una mail -si spiega in una nota - nella quale lo si informa che il suo account sarebbe stato hackerato attraverso un virus mentre venivano visitati siti per adulti; da qui la minaccia di divulgare a tutti il tipo di sito visitato e la conseguente richiesta di denaro in criptovaluta".La polizia invita, qualora si dovesse ricevere una e-mail diquesto tipo, a "evitare assolutamente di pagare un riscatto"."Nulla di tutto ciò è reale", puntualizza evidenziando che si tratta di "un'invenzione elaborata al solo scopo di intimorirci ed indurci a pagare una somma illecita". Ma "è tecnicamente impossibile" che quanto viene ventilato possa essere accaduto."Non è possibile - si spiega infatti - che chiunque, pur se entrato abusivamente nella nostra casella di posta, abbia potuto- per ciò solo - installare un virus in grado di assumere il controllo del nostro dispositivo, attivando la webcam o rubando i nostri dati".La polizia postale invita allora a evitare assolutamente di pagare alcuna somma; proteggere la mail, magari cambiando la password e, comunque, evitare di usare la stessa per più profili.