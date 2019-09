Le navi italiane si stanno dirigendo a La Valletta Guardia costiera salva 90 migranti, Malta nega il trasbordo Il salvataggio è avvenuto in acque maltesi

Condividi

La guardia costiera salva 90 migranti, ma Malta nega il trasbordo. È avvenuto la scorsa notte con le motovedette italiane che sono intervenute su richiesta delle autorità maltesi.Le acque dove è avvenuto il salvataggio sono di competenza e responsabilità di Malta. Così, la guardia costiera italiana ha chiesto a La Valletta di inviare un pattugliatore per il trasbordo delle persone recuperate, ma Malta per ora ha detto no. Al momento le unità con a bordo i migranti salvati stanno facendo rotta verso le acque territoriali maltesi in attesa di ricevere istruzioni da parte dell'autorità Sar maltese.Intanto, al largo delle coste tunisine è affondato un peschereccio con a bordo un gruppo di migranti. La marina militare ha recuperato 8 corpi, ha tratto in salvo 9 migranti mentre altri 6 risultano dispersi.