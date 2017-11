Paradisi fiscali Guardian: anche Weinstein tra le star coinvolte nei Paradise Papers Oltre a quello del produttore, nei guai per le accuse di molestie, spuntano anche i nomi di Nicole Kidman, Shakira e Justin Timberlake

C'è anche Harvey Weinstein nella lista delle 'celebrities' coinvolte nelle rivelazioni dei 'Paradise Papers' sui paradisi fiscali. Lo rende noto il Guardian, aggiungendo che oltre al produttore cinematografico americano già travolto dallo scandalo delle molestie sessuali, nei nuovi documenti compaiono tra gli altri i nomi di Shakira, Nicole Kidman e Justin Timberlake.Il Guardian fa parte dell'International Consortium of Investigative Journalists che sta diffondendo i nuovi documenti, e rileva che gli interessi economici delle star in questione nei paradisi off-shore sono sia attuali che passati.Weinstein, in particolare, nel novembre 2001 avrebbe comprato duemila azioni del venture capital Scientia Health Group Ltd, basato alle Bermuda, poi estinto.Nei documenti si rivela che ad agosto 2015 l'attore e musicista Justin Timberlake creò un'azienda negli Usa per acquistare immobili alle Bahamas, e poi la registrò come società straniera nelle isole caraibiche.Allo stesso modo, l'attrice Nicole Kidmam e il marito, il musicista Keith Urban, registrarono alle Bahamas una società per investire il proprio denaro in immobili nel paradiso fiscale.La cantante colombiana Shakira risulta residente alla Bahamas anche se vive a Barcellona, e risulta essere unica azionista di una società basata a Malta.In molti casi gli interessati hanno difeso la correttezza delle loro operazioni e lo stesso Guardian rileva che non ci sono elementi per dimostrare che le star abbiano agito in modo illegale.