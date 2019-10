Trump: "Sanzioni alla Turchia" Guerra in Siria, Erdogan: "Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati" L'UE condanna l'aggressione, ma sulle armi decideranno i singoli Stati. Trump vara le prime sanzioni contro funzionari turchi e invia il vicepresidente Pence ad Ankara, con l'obiettivo di ottenere un cessate il fuoco

"La comunità internazionale deve sostenere gli sforzi del nostro paese o cominciare ad accettare i rifugiati" dalla Siria, scrive il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal per sostenere le sue ragioni sull'offensiva militare contro i curdi nel nord-est della Siria."La Turchia sta intervenendo dove altri hanno mancato di agire", è il titolo scelto dal leader di Ankara per il suo intervento sul quotidiano americano. "I flussi di rifugiati siriani, la violenza e l'instabilità ci hanno spinto ai limiti della nostra tolleranza", scrive Erdogan, che ricorda l'impegno del suo paese nell'ospitare 3,6 milioni di rifugiati siriani e rivendica di aver speso "40 miliardi di dollari per offrire loro educazione, assistenza sanitaria e alloggio". Tuttavia, insiste, "senza supporto finanziario internazionale non possiamo impedire ai rifugiati di andare in occidente". Erdogan spiega quindi di aver deciso l'offensiva in Siria dopo aver "concluso che la comunità internazionale non avrebbe compiuto i passi necessari" ad affrontare la situazione.Erdogan ha affermato che impedirà ai combattenti dello Stato Isis di lasciare il nord-est della Siria. "Ci assicureremo che alcun combattente dell'Isis possa lasciare il nord-est della Siria", ha scritto Erdogan, rispondendo alle inquietudini degli occidentali che temono un ritorno in campo dell'Isis dopo l'intervento turco in Siria, che rischia di favorire la fuga dei jihadisti che si trovano nelle prigioni curdi delle milizie YPG. "Siamo pronti a cooperare con i paesi d'origine e con le organizzazioni internazionali per la riabilitazione delle donne e dei bambini dei combattenti terroristi stranieri", ha aggiunto il leader turco.Ankara ha accusato ieri le forze curde di aver deliberatamente rilasciato membri dell'Isis per "seminare il caos" nella regione. Un'ipotesi rilanciata anche dal presidente Usa Donald Trump in un tweet, anche se gli Usa hanno condannato l'intervento turco e ieri il segretario alla Difesa Mark Esper ha accusato l'offensiva turca di aver provocato la "liberazione di numerosi detenuti pericolosi".Erdogan, nel suo commento, ha anche criticato i paesi occidentali che "danno lezioni alla Turchia" su come si combatte l'Isis, dopo che non sono riusciti a fermare il flusso di "foreign fighters" tra il 2014 e 2015. E ha puntato il dito particolarmente sulla Francia, che ha bloccato la vendita di armi alla Turchia. "Perché ha ignorato i nostri ripetuti avvertimenti su attacchi terroristici imminenti?" si è chiesto il presidente turco.Intanto unità dell'esercito siriano sono entrate a Manbij, cittadina del nord dove si concentra l'offensiva militare della Turchia contro le milizie curde."Andremo fino in fondo. Siamo determinati. finiremo quello che abbiamo iniziato", ha detto ieri il presidente Turco Recep Tayyip Erdogan, confermando l'intenzione di non interrompere l'offensiva contro i curdi nel nord-est della Siria. "Con l'operazione fonte di pace, la Turchia ha intrapreso un passo vitale quanto l'operazione a Cipro del 1974", quando l'esercito di Ankara occupò la parte settentrionale dell'isola in risposta a un tentativo di golpe filo-greco", ha detto il presidente turco."Nessuna minaccia di sanzioni ci fermerà, purtroppo siamo vittima di un doppio standard di trattamento applicato alla Turchia nella lotta al terrorismo", ha dichiarato il presidente turco, da Baku dove si trovava per una visita di Stato.Il presidente americano, Donald Trump, passa all'azione per tentare di fermare l'offensiva turca in Siria: lo fa imponendo sanzioni contro tre ministri di Ankara, reintroducendo dazi sull'acciaio turco e con una telefonata al collega Recep Tayyp Erdogan a cui ha chiesto "un immediato cessate il fuoco".Intanto il suo vicve, Mike Pence, ha fatto sapere che si recherà presto ad Ankara per cercare una soluzione alla crisi con i vertici turchi. Trump ha avvertito Erdogan che "gli Usa non tollereranno oltre l'invasione turca della Siria": "Chiediamo ad Ankara di fermarsi, di mettere fine alla violenza e di venire al tavolo dei negoziati". Nel frattempo il presidente americano ha ordinato lo "stop immediato dei negoziati" in merito a "un accordo commerciale del valore di 100 miliardi di dollari con la Turchia" e "l'aumento dei dazi sull'acciaio fino al 50%, il livello precedente alla riduzione a maggio"."Sono totalmente pronto a distruggere rapidamente l'economia turca se i leader turchi continuano questa strada pericolosa e distruttiva", ha twittato il presidente Usa. Gli Stati Uniti hanno anche imposto sanzioni a tre ministri del governo turco coinvolti nell'offensiva nel nord-est della Siria. "Gli Stati Uniti ritengono il governo turco responsabile dell'aumento di violenza da parte delle forze turche, mettendo in pericolo civili innocenti e destabilizzando la regione", ha affermato in una nota il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin.Oltre che sulle sanzioni, Washington punta sui negoziati: il vicepresidente americano, Mike Pence, ha annunciato che su ordine di Trump si recherà prossimamente in Turchia per discutere con i vertici turchi. Il numero due della Casa Bianca guiderà una delegazione insieme al consigliere per la Sicurezza nazionale, Robert O'Brien. L'obiettivo e' avviare trattative per un cessate il fuoco. Il capo del Pentagono, Mark Esper, invece, la prossima settimana sara' a Bruxelles per "fare pressioni sugli alleati Nato per adottare misure collettive e individuali, diplomatiche ed economiche, in risposta a queste oltraggiose azioni turche".La tardiva mobilitazione di Trump contro l'offensiva anti-curdi non piace neppure a suoi alleati di ferro come il leader dei senatori repubblicani, Mitch McConnell. Il ritiro delle truppe Usa "creerà anche un più ampio vuoto di potere in Siria che sara' sfruttato da Iran e Russia" e "favorira' la rinascita dell'Isis", ha avvertito McConnell. Trump ha comunque precisato che gli Usa "manterranno una minima presenza alla base Garrison ad Al-Tanf, nel sud della Siria, per continuare a bloccare gli ultimi resti dell'Isis". Questi militari, ha spiegato, saranno "ridistribuiti e resteranno nella regione per monitorare la situazione e impedire il ripetersi del 2014, quando la minaccia trascurata dell'Isis si è diffusa in Siria e Iraq".