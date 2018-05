Windsor Harry e Meghan : è il royal wedding Migliaia di persone sono rimaste in attesa lungo le strade di Windsor per assistere al matrimonio dell'anno. La regina Elisabetta II oggi li ha nominati ufficialmente duca e duchessa di Sussex

Sotto un sole splendente inizia il giorno di Harry e Meghan. Principi e principesse, eredi al trono, regine e reginette di Hollywood, attori, star della tv. Sono 600 gli invitati alle nozze reali. Tra i primi ospiti ad arrivare nella cappella di st George, al castello di Windsor, c'è la star dello show-business americano, Oprah Winfrey. Fasciata in un abito rosa pallido, la anchor-woman, amica personale della coppia, ha preso posto tra i banchi della cappella godica, accompagnata dall'attore e Dj britannico, Idris Elba. Un popolo in festa da tutto il mondo che sfoggia ogni sorta di look. Bambine con abiti in pizzo e coroncine in testa, per le signore cappellini, copricapo a falda larga, fiori, frutta, fiocchi di raso. Gli uomini più sobri.Sono arrivati l'attore americano George Clooney, con la moglie in completo senape, Amal, avvocatessa nota a livello internazionale e specializzata nella tutela di diritti umani. Tra i presenti anche il duca di Spencer, fratello di lady Diana, che sarà ricordata durante la cerimonia religiosa dalla coppia.Folla in strada già nella notte a Windsor. Milioni di persone assisteranno in tv al 'royal wedding'.Meghan Markle, appena nominata dalla Regina duchessa di Sussex, non pronuncerà la tradizionale formula di obbedienza al marito. E' uno degli ultimi dettagli rivelati da Kensington Palace sul matrimonio dell'anno. La coppia ha cercato di fondere tradizione e modernità nelle sue scelte: si è saputo nelle ultime ore per esempio che il principe Harry porterà la fede nuziale anche dopo le nozze e che ci sarà un coro gospel nella Chiesa di St George al castello di Windsor: un coro che canterà Stand by Me e uno dei canti da chiesa più amati dagli afroamericani, This Little Light, insieme all'inno gallese di rugby, Guide Me O Thou Great Redeemer.Meghan -mulatta, divorziata e di 6 anni maggiore del principe, secondogenito di Carlo e Lady Diana- ha deciso di rompere la tradizione su molti fronti: nell'arco della giornata pronuncera' un discorso, presumibilmente di omaggio al marito e alla nonna di lui, la regina Elisabetta II. E stamane entrera' in chiesa da sola: il principe Carlo, erede al trono - 'sostituto' del padre di lei, che ha dato forfait all'ultimo minuto- la attenderà a metà della navata e la accompagnerà all'altare solo nell'ultimo tratto.L'eccitazione a Windsor è generale. La folla è ormai assiepata a migliaia lungo le strade e dinanzi al castello e continua ad arrivare, riversata della metro. La stazione centrale di Windsor & Eton e' stata ribattezzata per il 'big day' Harry & Meghan Central. In un tripudio di bandiere, e colori blu, bianco e rosso, fan della monarchia sono assiepati anche lungo la Long Walk, la lunga passeggiata all'esterno del castello che i neo-sposi percorreranno nella corrazzo scoperta Ascott Landau dopo essersi scambiati le fedi per salutare il pubblico e renderli partecipi della loro gioia.Meghan ha trascorso la notte a Cliveden House, una spettacolare residenza immersa in un parco sterminato, stile Downton Abbey, e situata ad appena una ventina di chilometri dal castello di Windsor, insieme alla madre, Doria Ragland. Le due sono arrivate nel pomeriggio di venerdi' dopo che la madre era stata presentata alla regina e aveva preso un the con lei. Prima di entrare nella residenza, riconvertita in albergo pluristellato, Meghan ha detto di sentirsi "meravigliosamente": non scalfita, almeno a parole, dal chiacchiericcio, a tratti malevolo, sollevato dai suoi familiari, molti dei quali non saranno presenti al matrimonio.