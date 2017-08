La tempesta Harvey in Texas Allarme per impianto chimico Arkema, a Houston: esplosioni in fabbrica allagata e senza elettricità Gli effetti della tempesta Harvey in Texas: il Ceo della società ha spiegato che i dipendenti sono stati evacuati e "l'acqua alta e la mancanza di elettricità non ci danno modo di prevenire incendi e esplosioni"

Morte e devastazione. La tempesta Harvey sta facendo più danni di Katrina, con l'aggravante che questa volta è stato colpito uno dei gangli industriali degli Stati Uniti, l'oil district di Houston dove si concentra una fetta preponderante della produzione petrolifera americana. E all'impatto economico si aggiunge ora l'impatto ambientale, con rischi enormi di contaminazione e di incidenti gravi anche per la salute dei cittadini del TexasSostanze chimiche sono fuoriuscite dall'impianto della società Arkema a Crosby, una cittadina alle porte di Houston, causando il ricovero in ospedale di un poliziotto impegnato nei soccorsi nella zona che ne ha inalato i vapori. Altre 9 persone si sono presentate spontaneamente all'ospedale per accertamenti. La Arkema ha assicurato che le sostanze non sono "tossiche". Secondo lo sceriffo della Contea di Harris, Ed Gonzales, le sostanze non sono fuoriuscite a cause delle esplosioni riportate in precedenza. I responsabili dell'azienda che produce perossido organico avevano lanciato l'allarme sulla possibilità che si verificasse un'esplosione di grandi dimensioni a causa dei danni arrecati dalle inondazioni seguite alla tempesta tropicale Harvey che ha devastato il Texas. Come misura precauzionale era stata ordinata l'evacuazione di un'area di tre chilometri intorno alla centrale.Il presidente e Ceo della società, Rich Rowe, avevano annunciato in una nota che i dipendenti erano stati evacuati e che è assente "la refrigerazione dei materiali in sito che potrebbero esplodere e causare un grande incendio. L'acqua alta e la mancanza di elettricità non ci danno modo di prevenirlo"."Molto peggiore" di Katrina, nel 2015, e Sandy nel 2012. Così il governatore Abbott ha descritto la portata dell'uragano. E se il presidente Donald Trump ha parlato ieri del "disastro più costoso" della storia Usa, il capo economista di Moody's Analytics, Mark Zandi, ha stimato danni fino a 75 miliardi di dollari, di cui tra 6 e 10 miliardi in attività economica nella regione, pari a circa un punto percentuale di Pil. Una stima preliminare simile è stata diffusa da Enki Research che indica danni compresi tra 48 e 75 miliardi di dollari.