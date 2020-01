New York Harvey Weinstein: processo al via, l'ex produttore rischia l'ergastolo

Harvey Weinstein, 67 anni, all'arrivo in tribunale

Ha preso il via oggi a New York il processo per stupro e violenze sessuali contro Harvey Weinstein, l'ex produttore di Hollywood al centro di alcuni dei casi che con la loro esposizione, oltre due anni fa, hanno dato un impulso decisivo al movimento #MeToo. Il processo è a poche ore dalla notte dei Golden Globes, dopo due anni di rivelazioni, con 80 donne che pubblicamente lo hanno accusato di abusi sessuali e molestie, tra cui Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Asia Argentino, Angelina Jolie e Uma Thurman.



Weinstein, apparso invecchiato e sofferente, è stato accolto dalla contestazione di una decina di donne che hanno esposto cartelli di protesta. Sarà un processo evento. I 120 posti destinati al pubblico erano già occupati dalle 7 del mattino, gran parte dei duecento giornalisti accreditati sono arrivati intorno alle 5. Il procedimento si è aperto con la selezione della giuria, una procedura che potrebbe durare dalle due alle tre settimane.

Delle ottanta denunce, molte sono cadute a dicembre grazie a un accordo extragiudiziale, in base al quale le vittime saranno risarcite da Weinstein per un totale di 25 milioni di dollari. Il processo si baserà su due denunce: quella di una donna che lo accusa di averla stuprata nel 2013 in un hotel di New York, e un'altra, Mimi Haleyi, che ha raccontato di essere stata costretta a un rapporto orale nell'appartamento del produttore a Soho, Manhattan. Sono attese anche le testimonianze di altre donne, tra cui l'attrice Annabella Sciorra, premio Emmy per il suo ruolo nella serie "Sopranos", che a sua volta ha raccontato di essere stata violentata dall'ex produttore.

La difesa insisterà nel sostenere che nessuna fu sottoposta ad atti sessuali contro la loro volontà. Se dovesse essere condannato, l'ex produttore rischia l'ergastolo per l'accusa più grave, quella di atti da predatore sessuale, che scatta quando ci sono due o più stupri. Il processo dovrebbe durare fino a marzo, con almeno otto settimane di dibattimento e audizione dei testimoni. Poi ci sarà la sentenza. Il giudice si chiama James Burke, giudice del tribunale penale dal 2001, dopo 12 anni da procuratore nella contea di New York.