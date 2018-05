New York Harvey Weinstein è stato rilasciato: 10 milioni di cauzione e braccialetto elettronico Il produttore è stato accusato di due reati, un'aggressione sessuale nel 2004 e uno stupro nel 2013

Condividi

Harvey Weinstein, il potente produttore di Hollywood il cui comportamento predatorio nei confronti delle attrici ha messo in moto il movimento #MeToo, è stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di dieci milioni di dollari, di cui uno già consegnato in contanti.Weinstein, che si era consegnato spontaneamente stamane alla polizia di New York, è stato formalmente accusato di due reati, un'aggressione sessuale nel 2004 e uno stupro nel 2013.Dopo il rilascio su cauzione, dovrà portare alla caviglia un dispositivo elettronico che segnalerà la sua posizione 24 ore su 24.L'ex produttore, che ha consegnato il proprio passaporto, potrà spostarsi solo attraverso gli Stati di New York e Connecticut.Harvey Weinstein si dichiarerà "non colpevole" dei reati sessuali di cui è accusato. Lo ha reso noto il suo avvocato, Benjamin Braffman, parlando con la stampa statunitense all'uscita del tribunale.Intendiamo procedere con rapidità per smontare queste accuse che riteniamo viziate dal punto di vista costituzionale e non sostenute in maniera concreta da prove", ha detto l'avvocato Benjamin Braffman."Riteniamo che alla fine del processo il signor Weinstein verrà scagionato. Il signor Weinstein ha sempre sostenuto che ogni attività sessuale sia stata consensuale e nega in maniera veemente ogni accusa. Prevedo che dopo il controinterrogatorio, le accuse non verranno ritenute credibili da 12 persone" della giuria "a patto che otteniamo 12 persone corrette" e non condizionate da pregiudizi", ha aggiunto l'avvocato.Weinstein, secondo il legale "non ha inventato il casting sul divano a Hollywood. In questo caso, non è sotto processo un comportamento negativo". Il nodo "è esclusivamente legato al fatto se sia stato commesso un atto criminale e Weinstein lo nega con fermezza".