Harvey Weinstein si consegna alla polizia di New York

Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia di New York, come anticipato ieri sera dai media statunitensi. L'ex produttore cinematografico, accusato di molestie da oltre 80 donne, sarà incriminato a Manhattan per lo stupro di due donne.Weinstein è indagato per crimini sessuali anche a Los Angeles e Londra.La svolta annunciata arriverebbe dopo molti mesi di indagini e polemiche: le prime accuse contro il produttore di Hollywood vennero fuori a ottobre del 2017.Weinsten si consegna soprattutto in relazione alle accuse dell'ex attrice Lucia Evans, che ha denunciato di essere stata aggredita nel 2004 dal produttore, che l'avrebbe costretta a fare sesso orale durante una riunione di lavoro.Sono più di ottanta le donne che hanno accusato Weinstein di molestie sessuali, avvenute nell'arco di trenta anni. E si indaga su un altro caso specifico di violenza sessuale, avvenuto nel 2010, quando il mogul di Hollywood avrebbe abusato dell'attrice Paz de la Huerta, nella sua casa di New York.Le indiscrezioni sula decisione di Weinstein di consegnarsi arrivano nel giorno in cui lo scandalo degli abusi sessuali coinvolge un altro pezzo grosso di Hollywood. Questa volta a finire nella bufera è il premio Oscar Morgan Freeman, una delle personalità più influenti della comunità afroamericana, accusato di molestie da 8 donne.Le troupe televisive di tutti i principali network Usa hanno ripreso l'ingresso dell'ex super potente di Holywood nell'edificio del New York Police Department, nella lower Manhattan. Weinstein indossava una giacca blu, con una camicia bianca ed un pullover blue e sotto il braccio portava tre libri. Secondo quanto anticipato dal New York Times sarà l'ufficio del procuratore federale di Manhattan ad incriminarlo.La Cnn rivela ancora che l'ex produttore viene accusato di aver violentato una donna e di aver costretto un'altra ad avere un rapporto orale. Sempre secondo quanto anticipato, oggi stesso Weinstein dovrà comparire di fronte al giudice per la formalizzazione delle accuse. E, aggiungono le fonti citate dalla Cnn, il giudice potrà fissare una cauzione per il suo rilascio di 2 milioni di dollari.