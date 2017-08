Cresce la paura Harvey flagella il Texas: almeno 8 morti. Trump: "Non c'è mai stato niente del genere" Furgone sommerso dall'acqua a Houston, si temono 6 vittime

Condividi

All commercial flight operations have been stopped until further notice. IB/OB roads are closed due to flooding. — Houston Bush Airport (@iah) 27 agosto 2017

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli interventi per rimediare ai danni di Harvey saranno molto costosi e che ne parlerà con il Congresso. Parlando con i reporter nello Studio Ovale, Trump ha lodato gli sforzi dei texani nell'affrontare la situazione. "È una quantità enorme di acqua, non c'è mai stato niente di simile, la gente sta gestendo la situazione incredibilmente bene e la gente del Texas, come sapete, non si è fatta abbattere"."Partiremo per il Texas domani intorno alle 8.30 - ha detto ancora ll presidente Usa - Non sappiamo esattamente quale sarà l'area che visiteremo. Poi forse torneremo anche sabato e andremo in Louisiana". Quidi Trump elogiato "l'incredibile lavoro" dei soccorritori.Una famiglia di sei persone sarebbe deceduta a Houston mentre cercava di sfuggire con il furgone alle inondazioni provocate dall'uragano Harvey. Lo hanno riferito all'emittente locale KHOU-TV alcuni parenti. Le vittime sarebbero quattro bambini, tutti minori di 16 anni, e i loro nonni. Secondo i testimoni, il mezzo stava attraversando un ponte sul Green River Road, a Greens Bayou, quando è stato investito dalla furia dell'acqua. Il conducente del veicolo, uno zio dei bambini, è riuscito a fuggire e ad aggrapparsi ad un albero prima che il furgone venisse sommerso. L'uomo avrebbe detto ai nipoti di scappare dalle parte posteriore del veicolo, ma non sarebbero stati in grado di uscire. Le sei persone all'interno erano una donna di 81 anni e suo marito di 84 anni insieme ai quattro nipoti: una ragazza di 16 anni, un ragazzo di 14 anni, un bambino di 8 anni e una bambina di 6. Le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente l'incidente e nessun corpo è stato recuperato finora.Sale a otto il bilancio delle vittime causate dal passaggio di Harvey in Texas, nella zona di Houston. Ne ha dato notizia il Servizio Meteo Nazionale Usa che parla di alluvione "catastrofica, senza precedenti". Oltre mille sono le persone salvate. La Casa Bianca ha annunciato per martedì una visita del presidente Trump.Inoltre, Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in Louisiana e disposto l'assistenza federale in seguito al passaggio di Harvey. Lo rende noto la Casa Bianca.L'uragano sta tornando verso il Golfo del Messico, da dove è arrivato, ma mercoledì farà rotta nuovamente su Houston, ora totalmente paralizzata dalle alluvioni. Lo rende noto l'ufficio meteo federale.Da venerdì scorso negli Stati Uniti, sulle coste del Texas, si è abbattuto Harvey, di categoria 4, con venti che arrivano a 130 miglia all'ora (oltre 200 km all'ora). Le previsioni stimano che la tempesta potrebbe scaricare 50-60 centimetri di pioggia da Corpus Christi a Houston nei prossimi giorni. Lo Stato ha già proclamato lo stato di calamità mentre il Servizio Meteo ha avvertito di restare in casa se non per casi di estrema necessità.Il principale aeroporto di Houston, il 'George Bush Intercontinental Airport', è stato chiuso al traffico commerciale per le inondazioni.Gli allagamenti "senza precedenti" a Houston, in Texas, hanno costretto all'evacuazione anche una locale stazione televisiva, impegnata a riportare in diretta gli effetti dell'uragano Harvey. Si tratta della Khou, affiliata della Cbs. L'edificio della Khou è stato completamente evacuato, anche il piano superiore perché nella morsa dell'acqua che ha iniziato ad invadere l'edificio dalle nove di questa mattina. La direttrice, Sally Ramirez, ha postato sul Twitter le immagini degli uffici allagati.Il governatore del Texas, Greg Abbott, invita a stare lontani da strade e autostrade perché l'emergenza allagamenti, in seguito all'uragano Harvey, non è rientrata e persiste un'allerta tornato in molte aree dello stato. In Texas "sono state chiuse 250 autostrade", ha spiegato Abbott durante una conferenza stampa, sottolineando come siano stati attivati oltre 3.000 uomini della guardia federale e nazionale e come gli aiuti stiano arrivando da tutti gli Stati, dalla California a New York. A Houston in particolare, si prevedono altri 50-75 centimetri di pioggia nei prossimi giorni. Diversi ospedali sono stati evacuati.Il 22 per cento della produzione petrolifera nel Golfo del Messico degli Stati Uniti è fermo a causa di Harvey. Il dato è stato diffuso dall'Ufficio per la sicurezza ambientale statunitense. I livelli di produzione sono aumentati leggermente da sabato, quando circa il 25 per cento dell'output del petrolio del Golfo era fermo. Circa 105 piattaforme sono state evacuate nel Golfo per effetto di Harvey, pari a circa al 14,3 per cento di quelle della regione.Resta comunque altissima l'allerta: a Corpus Christi, centro di 135.000 abitanti ridotto a città-fantasma, ci sono stati decine di feriti per i crolli provocati dalla furia della tempesta, di cui almeno uno in condizioni molto gravi, tutti trasportati in un ospedale d'emergenza allestito in città. Danni e crolli anche nella vicina Rockport, a pochi chilometri dal punto in cui l'uragano ha toccato terra alle 23 ora locale, dove sono state segnalate persone intrappolate. Almeno 211.000 tra case, negozi e uffici sono rimasti senza luce.Si teme che nei prossimi giorni possa causare catastrofiche inondazioni nello Stato meridionale degli Usa dove le precipitazioni potrebbero arrivare a 70 centimetri e il livello del mare potrebbe salire fino a tre-quattro metri.Centinaia di persone hanno già abbandonato le proprie abitazioni, altri stanno preparando le case per difendersi da un potenziale disastro. Nei supermercati di Huston gli scaffali sono vuoti e i cittadini hanno fatto scorte soprattutto di acqua e latte. "Sin da ora possiamo dire ora che sta per arrivare una grande sciagura", ha detto il governatore Greg Abbott. I prezzi del gas in Texas stanno iniziando a salire e alcune raffinerie hanno temporaneamente fermato la produzione petrolifera.Nel 2005, l'uragano Katrina, di categoria 3, ha devastato New Orleans e causato oltre 1.200 morti e 108 miliardi di dollari di danni.