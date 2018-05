Big Island Hawaii, primo ferito grave per eruzione vulcano Kilauea Un uomo è stato colpito dai lapilli di lava mentre era seduto sul balcone di casa sua. Il proiettile di roccia "lo ha colpito a uno stinco e mandato in frantumi la gamba", ha detto un portavoce dell'amministrazione della contea

Condividi

Prosegue l'eruzione del vulcano Kilauea, alle isole Hawaii, che ha provocato anche il primo ferito grave. Un uomo è stato colpito dai lapilli di lava mentre era seduto sul balcone di casa sua. Il proiettile di roccia "lo ha colpito a uno stinco e mandato in frantumi la gamba", ha detto un portavoce dell'amministrazione della contea.Il vulcano sulla Big Island delle Hawaii ha iniziato l'attività all'inizio di maggio e la situazione per i residenti è andata costantemente peggiorando. Ieri un'autostrada costiera utilizzata come principale via di fuga è stata minacciata dalla lava, che rischia di raggiungere il mare. Il contatto tra il materiale incandescente e l'oceano potrebbe provocare il rilascio di gas tossici.Nella notte tra venerdì e sabato c'è stata una rande esplosione sulla cima del vulcano che ha sprigionato una colonna di fumo e gas alta tre chilometri. Nonostante questo, gli aeroporti delle isole rimangono aperti, così come le attività turistiche.