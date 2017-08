Xylella Helen Mirren ai colleghi di Hollywood: adottiamo gli ulivi del Salento Il premio Oscar davanti alla "Regina", l'ulivo bimillenario attaccato dalla Xylella, il batterio da quarantena che provoca il rapido disseccamento delle piante

Condividi

"Aiutiamo il Salento a salvare i suoi ulivi monumentali che sono un capolavoro d'arte. Piante dallo straordinario valore agronomico e paesaggistico, alcune di oltre 2000 anni di età, sono sotto l'attacco del batterio Xylella. Mi sono commossa nel vedere ulivi che c'erano già ai tempi di Virgilio e Augusto ridotti ora così".A lanciare l'accorato appello è il premio Oscar Helen Mirren, interprete di 'The Queen', che questa mattina ha visitato la 'Regina', l'ulivo bimillenario attaccato dal batterio da quarantena che provoca il rapido disseccamento delle piante, in uno degli uliveti più straordinari del Mediterraneo, a Strudà, frazione di Vernole (provincia di Lecce), in località Masseria Visciglito."Tanti miei colleghi di Hollywood amano il Salento", ha aggiunto. "Ma serve l'impegno di tutti per provare a fermare la fitopatia che ha colpito gli ulivi. Questo è l'unico territorio al mondo in cui non si può piantare un albero di ulivo. Gli olivicoltori salentini chiedono alle istituzioni italiane ed europee - ha sottolineato Mirren - di cancellare questo assurdo divieto per poter riprendere a piantare nuovi ulivi e garantire un futuro olivicolo al Tacco d'Italia. E' importante aiutare gli olivicoltori a sostenere il peso di questo problema - ha detto Helen Mirren - non dobbiamo lasciarli soli. La terra salentina è stata coltivata per secoli dalle famiglie e tutto questo deve continuare".