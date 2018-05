Heysel, 33 anni dopo il ricordo della strage Era il 29 maggio 1985, allo stadio di Bruxelles era in programma la finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool. In seguito a un assalto della tifoseria inglese persero la vita 39 persone e 600 rimasero ferite. Tra le vittime ci fu Tarcisio Salvi che morì schiacciato dalla folla. La vedova ndenuncia: "Ancora attendo un risarcimento vero"

La strage dello stadio Heysel, Bruxelles

Trentatrè anni dopo. Il ricordo e le polemiche per una strage che ha segnato la storia del calcio europeo e la vita di decine di famiglie italiane. Era il 29 maggio 1985 e allo stadio Heysel di Bruxelles era in programma la finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool. Tutto accadde in pochissimo tempo: prima del fischio iniziale, una parte della tifoseria del Liverpoool si riversò in massa sulla tribuna dove si trovavano i tifosi italiani, sfondando le reti divisorie. Sugli spalti dello stadio Heysel, a causa della tragica ressa che causò il cedimento di una parte della stessa tribuna, persero la vita 39 persone, quasi tutti italiani (tra le vittime ci furono 4 belgi, 2 francesi e 1 irlandese). E oltre 600 persone rimasero feriteLa partita, per decisione dei dirigenti UEFA ,d'accordo con la polizia belga, si giocò ugualmente e un rigore di Platinì segnò la vittoria della Juventus."A distanza di 33 anni ancora attendo un risarcimento vero per la morte di mio marito". Lo racconta Marie Andries, la vedova del bresciano Tarcisio Salvi, una delle 39 vittime dell'Heysel durante finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool del 29 maggio 1985. "Avevamo una pizzeria e quattro figli quando mio marito morto - ha detto la donna 83enne - Mi sono pagata il viaggio in Belgio, il trasporto della salma, ho pagato sette milioni ad un'associazione per le pratiche legali e poi ho dovuto vendere il locale per andare avanti". "L'immagine di mio marito schiacciato tra la folla è stata mostrata in tv e sui giornali. Da quel giorno la mia vita è cambiata per sempre. Ora rischio lo sfratto perché non ho più nulla. I miei figli non sono mai stati aiutati, hanno ricevuto due milioni di lire a testa. Una miseria quando invece dal Belgio erano stati promessi un milione e 300mila franchi mai arrivati. Ho ancora tutti i documenti. Della strage dell'Heysel - racconta la vedova - si sono lavati le mani tutti. Autorità e mondo dello sport".