Europa League, gruppo F Il Milan parte piano: 0-1 in Lussemburgo firmato Higuain Nel debutto europeo in casa del modesto Dudelange non brilla, specie nel primo tempo, la squadra di Gattuso, che effettua un consistente turnover Meglio la ripresa, con il 'Pipita' che al 59' segna dal limite il gol partita

Il Milan inizia la sua avventura in Europa League con il colpo, tutt’altro che impossibile, in casa del modesto Dudelange, alla prima storica partecipazione ad una fase a gironi. In Lussemburgo finisce 0-1, successo di misura che non resterà certamente negli annali del calcio. Ad Atene, nell’altra sfida del gruppo F, 0-0 tra i greci dell’Olympiacos e gli spagnoli del Betis.Gattuso ne cambia nove rispetto a Cagliari (confermati solo Romagnoli e Higuain) e il risultato è uno sbiadito (eufemismo) primo tempo dei rossoneri. Il ‘Pipita’ sfiora il vantaggio di destro (12’), Frising chiude la porta su Bakayoko (21’), senza fortuna il mancino di Castillejo (28’). Al 36’ occasione per i padroni di casa, con Stolz che calcia alto a pochi passi da Reina. Tre minuti dopo chance per Caldara, che svetta di testa ma non inquadra lo specchio. Davvero troppo poco, comunque, per una squadra di ben altro pedigree come il Milan.La ripresa si apre con la paratona di Frising sul piattone a colpo sicuro di Higuain, servito da Laxalt (49’). Rossoneri adesso più pimpanti (non ci voleva molto) e rete che arriva puntuale: la firma è di Gonzalo Higuain (59’) che fa centro dal limite con una conclusione sporcata da Prempeh. Al 68’ il palo nega il raddoppio a Borini (cross di Castillejo), all’83’ ancora un super Frising salva la baracca su un attivissimo Higuain, senza dubbio il migliore dei suoi. L’ultimo brivido lo regala Couturier, ma il suo sinistro da posizione ravvicinata manca completamente il bersaglio. Game over.