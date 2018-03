Serie A, recupero 26ma giornata Graffio scudetto della Juve: 2-0 all'Atalanta, +4 sul Napoli Nella gara non disputata per neve il 25 febbraio, allo 'Stadium' i bianconeri stendono gli orobici con un gol per tempo: apre Higuain, raddoppia Matuidi. Il distacco con i partenopei si fa adesso più significativo

Condividi

di Gianluca Luceri Domenica il sorpasso, adesso l’allungo. La Juve cattura l’attimo fuggente (dodicesima vittoria consecutiva), stende 2-0 l’Atalanta allo Stadium nella gara rinviata il 25 febbraio per neve e si porta a +4 sul Napoli: non è ancora un’ipoteca, ma lo scudetto sta prendendo di nuovo la strada per Torino.Ritmi non elevatissimi ma primo tempo tutto di marca bianconera, anche se la pressione dei padroni di casa non è asfissiante. Al 19’, su angolo Pjanic, la palla arriva a Matuidi che si sinistro tira a botta sicura, Palomino si immola ed evita il peggio. Al 29’, con i nerazzurri colpevolmente disattenti, su una rimessa laterale nella trequarti juventina Douglas Costa parte a razzo in contropiede e scarica su Higuain, che ‘emette la sentenza’ con un perfetto destro incrociato. Pipita ad un passo dal raddoppio prima dell’intervallo (43’): controllo al bacio, Mancini saltato e conclusione (in fase di caduta) fuori di un soffio. Atalanta deludente e, soprattutto, poco incisiva.La ripresa si apre con l’insidioso sinistro di Dybala dal limite bloccato a terra da un attento Berisha (49’). A ruota (50’) la prima chance per la squadra di Gasperini, su corner Ilicic, con il colpo di testa di Mancini che manca di pochissimo il bersaglio. Non tarda la risposta bianconera (64’): scheggia il palo lo splendido diagonale di un attivissimo Douglas Costa. Ancora Juve al 67’: Dybala murato in area, sfera a Pjanic che spedisce non di molto sopra la traversa. L’Atalanta resta in inferiorità numerica al 79’ per l’espulsione di Mancini (fallo su Chiellini, secondo giallo) e due minuti dopo sprofonda (81’): Dybala dalla sinistra serve a centro area Higuain, l’argentino controlla e smista per l’accorrente Matuidi, che di piatto non perdona malgrado il tentativo di opposizione di Berisha. Tutto è compiuto allo Stadium.