Usa Hollywood trema ancora: il presidente degli Oscar accusato di molestie e l'Academy apre un'inchiesta

John Bailey, il presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Science, l'organizzazione che assegna gli Oscar, è accusato di molestie sessuali., secondo il quale l'Academy ha ricevuto tre denunce contro Bailey mercoledì e ha subito avviato un'indagine. L'organizzazione ha espulso nei mesi scorsi Harvey Weinstein dopo le numerose denunce di molestie sessuali. Ora Hollywood torna a tremare."La commissione di membership valuta tutte le denunce contro rappresentanti dell'Academy secondo i propri standard di condotta dei processi e dopo aver completato l'analisi, riferisce al consiglio dei governatori. Non commenteremo ulteriormente su questa questione - si dice nella nota dell'Academy - finché la revisione non sarà stata totalmente completata".