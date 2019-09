Quinto anniversario della rivoluzione degli Ombrelli Hong Kong, nuove proteste. L'attivista Joshua Wong si candida alle elezioni Quello che si apre oggi è il diciassettesimo fine settimana di proteste. Joshua Wong, nel 2014, a soli 17 anni, divenne il volto delle proteste pro-democratiche di Hong Kong. Oggi è segretario generale del partito di ispirazione democratica Demosisto

Nel quinto anniversario della rivoluzione degli Ombrelli Hong Kong si prepara ad una nuova tornata di proteste contro le ingerenze della Cina. Per l'occasione è stato ricostruito il Lennon Wall - simbolo delle espressioni artistiche nate a sostegno del movimento del 2014. Come ogni weekend anche ieri sera migliaia di persone hanno manifestato nei quartieri centrali.Joshua Wong, l'attivista pro-democratico più noto di Hong Kong, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni a livello distrettuale nell'ex colonia britannica, previste a novembre, e ha incoraggiato le proteste pro-democratiche in corso da oltre tre mesi nell'ex colonia britannica.L'annuncio di Wong è arrivato proprio in occasione dell'anniversario dell'inizio delle proteste di Occupy Central, che tra il settembre e il dicembre 2014 bloccarono per 79 giorni il centro di Hong Kong, chiedendo libere elezioni."Cinque anni fa avevamo detto che saremmo tornati e siamo tornati con una determinazione ancora più forte", ha detto oggi durate una conferenza stampa in cui ha annunciato la sua volontà di ricandidarsi.Joshua Wong, che nel 2014, a soli 17 anni, divenne il volto delle proteste pro-democratiche di Hong Kong, è oggi segretario generale del partito di ispirazione democratica Demosisto, di cui è stato co-fondatore nel 2016. "La battaglia davanti a noi è la battaglia per la nostra casa e per la nostra patria", ha aggiunto. Più volte arrestato e rilasciato, Wong è stato di recente in viaggio a Taiwan, in Germania e negli Stati Uniti, per promuovere la democrazia nell'ex colonia britannica, dove da oltre tre mesi sono in corso proteste anti-governative, segnate da scontri tra i manifestanti pro-democrazia e le forze dell'ordine, e tra i manifestanti e i gruppi pro-Pechino.Quello che si apre oggi è il diciassettesimo fine settimana di proteste, e si preannuncia ad alta tensione. Da oggi e fino al 1 ottobre, quando ricorreranno i 70 anni dalla fondazione della Repubblica popolare cinese, gli attivisti hanno stilato un fittissimo calendario di manifestazioni, sia per ricordare l'inizio delle proteste democratiche del 2014, sia per contrastare le celebrazioni che a Pechino vedranno il presidente cinese, Xi Jinping, pronunciare un discorso e passare in rassegna i soldati su piazza Tiananmen, in quella che e' stata definita dai funzionari militari cinesi una parata "più grande delle precedenti".