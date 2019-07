MONDO

2019/07/01 10:47

Tensione nella ex colonia britannica Hong Kong, dimostranti assediano il parlamento. Scontri nell'anniversario del ritorno alla Cina I manifestanti hanno rotto dei vetri della sede istituzionale, le forze di polizia hanno usato spray urticanti e manganelli per respingerli. Una manifestante e' stata ferita. Oggi erano previste la cerimonia per celebrare i 22 anni dalla restituzione dell'ex colonia britannica alla Cina (primo luglio 1997)

Una marea umana torna in piazza a Hong Kong contro la legge sull'estradizione Hong Kong sospende la legge sulle estradizioni che ha scatenato proteste. L'annuncio di Carrie Lam Condividi Scontri a Hong Kong tra polizia e manifestanti anti-governativi nel corso della cerimonia della riunificazione con l'ex colonia britannica con la Cina. La polizia ha usato manganelli e spray al peperoncino contro i manifestanti, ostili al governo locale pro-Pechino, per disperdere la folla.



I dimostranti hanno occupato importanti arterie della città, ostacolando il traffico con barriere di plastica e metallo. Strette file di poliziotti in tenuta antisommossa hanno affrontato i manifestanti. Lanciate uova contro gli agenti, assediati i palazzi del governo nonostante l'intervento della polizia e distrutte anche le finestre del Consiglio legislativo di Hong Kong.



Da giorni nel Paese è in atto una dura protesta di massa contro la legge sulle estradizioni in Cina.





