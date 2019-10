Tensione altissima Hong Kong, accusato di sommossa e aggressione il 18enne ferito dalla polizia Il ragazzo è stato colpito da uno sparo durante gli scontri di martedì con la polizia. Nuovi tafferugli nella notte: bloccate numerose strade, vandalizzati negozi e stazioni metro

Tsang Chi-kin, lo studente 18enne ferito al torace nelle proteste del primo ottobre da un colpo sparato dalla polizia di Hong Kong, è stato accusato formalmente di ribellione e aggressione alle forze dell'ordine. Lo riportano i media locali, secondo cui Tsang fa parte di un gruppo di 77 ragazzi che dovranno rispondere di rivolta e il loro caso sarà trattato nel pomeriggio dalla Sha Tin Court. Tsang è ancora ricoverato al Queen Elizabeth Hospital e dopo un intervento d'urgenza è stato indicato come in condizioni stabili.E nuovi scontri si sono verificati nella notte tra manifestanti per la democrazia e forze dell'ordine. I tafferugli sono scoppiati durante le proteste per il ferimento del giovane manifestante nella giornata di martedì, durante una manifestazione coincisa con le celebrazioni per il 70esimo anniversario della Repubblica popolare cinese. Gli attivisti per la democrazia hanno occupato numerose strade di diversi quartieri dell'ex colonia britannica, lanciando bombe incendiarie, bloccando le comunicazioni e vandalizzando numerosi negozi e stazioni della metropolitana. La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, riferisce la Reuters.