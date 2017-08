Dopo le proteste per la democrazia Hong Kong: in carcere tre leader del 'movimento degli ombrelli'

L'Alta Corte di Hong Kong ha ribaltato il verdetto di primo grado disponendo il carcere a carico dei leader di Demosisto, Joshua Wong e Nathan Law, nonchè di Alex Chow, tra i promotori del "movimento degli ombrelli", la protesta pro-democrazia del 2014 andata in scena nell'ex colonia britannica. Wong stato condannato a sei mesi di prigione, Law a 8 e Chow a 7: per tutti e tre c'è anche la pena accessoria a non potersi candidare a cariche politiche per cinque anni, fino al 2022.Il movimento di protesta, prevalentemente giovanile, è iniziato nel settembre del 2014 con l'obiettivo di ottenere una maggiore democrazia e simbolizzato dagli ombrelli multicolori portati con sé dai manifestanti. Un po' per ripararsi dai gas lacrimogeni, un po' per proteggersi dal sole soffocante, gli ombrelli sono diventati il simbolo per lotta per la democrazia. Joshua è stato uno dei leader (adolescente) della rivolta che ha suscitato l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale.