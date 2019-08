MONDO

2019/08/31 13:21

La crisi nella ex colonia britannica Hong Kong, in migliaia sfidano i divieti della polizia e scendono in piazza per la democrazia In previsione degli scontri, la polizia ha eretto nuove barriere intorno all'Ufficio di collegamento, che ospita gli uffici locali del governo centrale cinese nell'ex colonia britannica.

A dispetto delle aspettative della vigilia migliaia di persone sono scese in strada a Hong Kong per manifestare a favore della democrazia. E questo nonostante il divieto della polizia che non ha concesso l'autorizzazione, a causa degli scontri della settimana scorsa. E, anche oggi, si temono nuovi violenti scontri, con i manifestanti che organizzano barricate e gli agenti che preparano i mezzi dotati di idranti per disperdere la folla.



Per aggirare il divieto, sono state convocate preghiere religiose che non richiedono le stesse autorizzazioni. E nel primo pomeriggio, diverse migliaia di persone si sono radunate a Wanchai, nel centro dell'isola.

In previsione degli scontri, la polizia ha eretto nuove barriere intorno all'Ufficio di collegamento, che ospita gli uffici locali del governo centrale cinese nell'ex colonia britannica.



