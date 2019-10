Tensione nella ex colonia britannica Migliaia in strada ad Hong Kong sfidano il divieto di indossare maschere: barricate e incendi La Cina ha giudicato "estremamente necessario" il divieto di indossare maschere in piazza deciso da Hong Kong, affermando che "il caos" che regna li' non puo' "non continuare indefinitamente"

Una mossa che invece di disinnescare la protesta sta contribuendo ad infiammarla. Migliaia di persone si sono riversate per le strade del centro e in altre aree di Hong Kong dopo il divieto di uso delle maschere nei cortei annunciato dalla governatrice Carrie Lam, sollecitando la piena mobilitazione.



Sfidando il bando effettivo dalla mezzanotte, i manifestanti si stanno confrontando con la polizia in tenuta antisommossa a Wong Tai Sin e a Sha Tin (a Sheung Wo Che road si segnalano barricate e incendi), mentre in centro si registrano scontri e blocchi tra Nathan road e Argyle street.



Pechino difende il divieto: "Necessario"

La Cina ha giudicato "estremamente necessario" il divieto di indossare maschere in piazza deciso da Hong Kong, affermando che "il caos" che regna li' non puo' "non continuare indefinitamente"."E' giunto il momento di porre fine alla violenza adottando un atteggiamento piu' chiaro e misure piu' efficaci", ha dichiarato il portavoce ufficiale cinese Yang Guang. "L'attuale caos a Hong Kong non puo' continuare indefinitamente", ha affermato dopo quattro mesi di proteste senza precedenti nella ex colonia britannica.

L'annuncio della governatrice

Il divieto dell'uso di maschere in cortei e manifestazioni in luoghi pubblici sarà operativo a Hong Kong dalla mezzanotte di sabato, come ha annunciato la governatrice Carrie Lam in una conferenza stampa, accompagnata da 16 ministri del suo gabinetto. "Una mossa su cui abbiamo discusso questa mattina e che riteniamo necessaria", ha detto la Lam, ricordando la procedura speciale seguita per far fronte a "una vera emergenza".



Come anticipato ieri, il divieto per i manifestanti di indossare maschere in occasione delle "manifestazioni illegali e non autorizzate" viene introdotto con l'obiettivo di porre fine a quattro mesi di manifestazioni. La mossa sfrutta una legge risalente all'era coloniale che non veniva applicata dal 1967.