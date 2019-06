Hong Kong sospende legge su estradizioni che ha scatenato proteste.L'annuncio di Carrie Lam Dopo una settimana di proteste e scontri la governatrice annuncia il passo indietro sulla norma voluta da Pechino

Hong Kong ha annunciato la"sospensione" sine die del dibattito sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina. Lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, motivando la mossa "alla luce di quanto successo e, come governo responsabile", in riferimento alle proteste di domenica e agli scontri di mercoledì tra polizia e manifestanti."Le nostre intenzioni erano sincere ed erano di colmare alcune lacune normative", ha aggiunto Lam, che ha letto una dichiarazione di oltre dieci minuti prima in cantonese e poi in inglese, volendo ricostruire le ragioni della vicenda. "Forse non stiamo stati sufficientemente efficaci nella comunicazione, ma ora la priorità è quella di ricostruire la pace e l'ordine e la fiduci verso il governo".In un primo momento, la volontà era di approvare la normativ ae renderla effettiva a luglio, entro "l'attuale legislatura, ma ora non è più la priorità", ha aggiunto Lam.