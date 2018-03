Ieri l'audizione sul Russiagate Hope Hicks si dimette, Trump perde la direttrice della comunicazione Il presidente: "Ha fatto un lavoro incredibile"

Donald Trump perde un'altra collaboratrice di primo piano. Hope Hicks si dimette infatti da direttrice della comunicazione della Casa Bianca. La notizia, diffusa dal New York Times, è stata confermata ufficialmente.Hicks, una delle collaboratrici più leali del presidente, considerava da tempo la possibilità di lasciare. Le dimissioni arrivano all'indomani della sua audizione alla Camera nell'ambito delle indagini sul Russiagate.La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, confermando le imminenti dimissioni della Hicks, ha detto che non c'è ancora "un tempo definito" ma l'addio avverrà "nelle prossime settimane". Sanders ha inoltre precisato che le dimissioni della Hicks "non hanno nulla a che vedere" con la testimonianza in Congresso, quando è stata ascoltata nell'ambito delle indagini sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali e sulle possibili collusioni tra la campagna elettorale del presidente Donald Trump e il Cremlino."Non ci sono parole per esprimere in modo adeguato la mia gratitudine al presidente" Donald Trump. "Auguro a lui e alla sua amministrazione davvero il meglio mentre continuano a guidare il nostro Paese" dice Hope Hicks, annunciando le sue dimissioni."Hope è incredibile e ha fatto un grande lavoro negli ultimi 3 anni". Così Donald Trump in una nota commenta l'annuncio delle dimissioni della sua direttrice della comunicazione. Hope Hicks "è intelligente e premurosa, davvero una grande persona, mi mancherà non averla al mio fianco ma quando mi ha manifestato la volontà di perseguire nuove opportunità, ho totalmente capito. Sono sicuro che lavoreremo di nuovo insieme".