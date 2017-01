Hotel Rigopiano, nel 2009 ospitò Clooney durante le riprese di un film 'The American' ambientato fra Castel del Monte e Sulmona

Nell'autunno del 2009 l'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) ebbe tra i suoi ospiti George Clooney. La sua presenza in quel periodo era legata alla realizzazione del film 'The American', girato tra la Svezia e l'Italia. Per le riprese italiane, tra settembre e novembre, oltre ad alcune scene girate a Roma, furono scelti scenari pittoreschi in provincia dell'Aquila, da Castel del Monte a Castelvecchio Calvisio, da Calascio a Sulmona e Vittorito.L'idea di girare il film in Abruzzo c'era già da prima del terremoto del 6 aprile di quell'anno; dopo il disastro Clooney, che era anche uno dei produttori, decise di non cambiare location, semplicemente spostandola dalla zona dell'Aquila a quella fra Sulmona e Castel del Monte.Diretto da Anton Corbijn, il film uscì negli Usa e in Italia nel settembre 2010.