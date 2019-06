Hackerati e ricattati I Radiohead pubblicano musica "rubata" a favore dell'ambiente

Radiohead, screenshot da radiohead.bandcamp.com/

Un'iniziativa a favore degli attivisti di Extinction Rebellion che lottano contro i cambiamenti climatici: ihanno deciso di pubblicare musica da loro registrata nel 1997, ai tempi dell'album "Ok Computer", considerato uno dei loro capolavori, e rubata da sconosciuti. Si tratta di circa 18 ore di musica, 1.8 GB di dati.Era stato il chitarrista della band, Jonny Greenwood, a comunicare via Twitter che la settimana scorsa era stato hackerato un minidisc di proprietà del cantante e frontman del gruppo, Thom Yorke, che conteneva una parte dell'archivio musicale del gruppo.Gli hacker avevano rivolto un vero e proprio ricatto alla band inglese, chiedendo 150 mila dollari in cambio del dischetto. Invece di pagare, i Radiohead hanno pensato bene di pubblicare tutto il materiale sulla, dove gli appassionati potranno acquistare i brani per 18 giorni al prezzo di 18 sterline.Peraltro, Greenwood ha fatto intendere che si tratta di materiale non particolarmente interessante, di cui non era prevista la pubblicazione. Extinction Rebellion ha fatto sapere di ringraziare i Radiohead "di cuore".