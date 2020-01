Aereo messo a terra I commenti dei dipendenti Boeing: "Il 737 Max progettato da pagliacci" Le frasi di scherno trapelate dalle comunicazioni tra i dipendenti della compagnia e diffuse dal Washington Post. Il modello 737 Max non è più autorizzato a volare dopo due schianti, uno in Indonesia e uno in Etiopia, in cui morirono 350 persone

Il Boeing 737 Max "è stato progettato da pagliacci supervisionati da scimmie". E' una delle frasi che compaiono in comunicazioni interne tra dipendenti della compagnia Boeing, trapelate e diffuse dal Washington Post, e che la Federal Aviation Administration (Faa) avrebbe ricevuto il mese scorso. Il modello 737 Max non è più stato autorizzato a volare dopo due schianti, uno in Indonesia e uno in Etiopia, in cui morirono 350 persone.Alcuni dei messaggi, inviati tra il 2017 e il 2018, si concentrano sullo sviluppo di simulatori di volo per il Max e sembrano suggerire che alcuni dipendenti potrebbero aver nascosto alla Faa alcuni problemi con l'aeromobile, una situazione che finirebbe con il mettere in discussione il lavoro dell'ente di regolazione del volo americano.Boeing ha dichiarato tali comunicazioni "totalmente inaccettabili", "non riflettono la compagnia che siamo e dobbiamo essere". "Il linguaggio utilizzato in queste comunicazioni, e alcuni dei sentimenti espressi, sono incompatibili con i valori di Boeing e la società sta prendendo le misure appropriate in risposta", ha dichiarato la società in una nota, spiegando che saranno prese azioni disciplinari nei confronti del personale coinvolto, "una volta completate le necessarie verifiche".La Faa degli Stati Uniti fa sapere in un comunicato che i messaggi dei dipendenti Boeing erano "deludenti" ma che nulla "indica rischi per la sicurezza che non fossero già stati identificati come parte della revisione in corso per le modifiche proposte all'aereo". La Faa ha aggiunto che continuerà a concentrarsi "sul seguire un processo approfondito per restituire il Boeing 737 Max al servizio dei passeggeri".