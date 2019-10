Mercati I conti fanno volare STM e SAIPEM L'ultimo atto di draghi alla BCE

di Fabrizio Patti E' un'apertura in positivo quella delle principali borse europee. In particolare con Francoforte (+0,52%), seguita da Milano (+0,36%) e Parigi. Più limitato il progresso di Londra, +0,22%.Anche tra le borse asiatiche nella notte ha prevalso il segno più.E' l'effetto dei risultati delle trimestrali di grandi aziende americane. Pur con qualche eccezione - come Texas Instruments - si stanno rivelando migliori delle attese. Come per Tesla, che nelle contrattazioni notturne è salita di ben il 20%.Anche sul Ftse Mib sono i dati delle trimestrali a far volare due titoli: StMicroelectronics (+4,92%) e Saipem (+3,67%). I cali maggiori per Nexi (-0,25%) e Atlantia (-0,82%). Fuori dal listino principale, +2,13% per Salini Impregilo, dopo che la società ha comunicato che nei primi nove mesi dell'anno sono stati vinti o sono in chiusura contratti per 6,9 miliardi di euro, il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.Oggi ultima riunione della Bce sotto la presidenza di Mario Draghi, che a fine mese lascerà il testimone a Christine Lagarde. Alle 14.30 la conferenza stampa, non sono previsti nuovi ritocchi ai tassi di interesse.Poco prima, alle 10, gli indici Pmi per l'Eurozona. Indici che misurano lo stato di salute di manifattura e servizi a partire dalle risposte dei direttori acquisti delle imprese.In apertura è stabile lo spread tra Btp e Bund, a quota 133 punti base, dopo la risposta del governo a Bruxelles sulla legge di bilancio.Borsa italiana infine comunica che è sospeso a tempo indeterminato il titolo di Bio-On, dopo gli arresti domiciliari disposti ieri per il fondatore.